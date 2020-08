Cronaca 1866

Coronavirus, in Sicilia 34 nuovi positivi. Tra questi 5 migranti e 5 mediatori del centro di Pietraperzia

In Italia l'incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1.365 contagi, con una frenata rispetto al dato dei 1.444 contagi di ieri

Redazione

30 Agosto 2020 17:37

Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 5 in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti e cinque sono dei mediatori culturali del centro di Pietraperzia. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.Come riporta Luigi Ansaloni su Gds.it, attualmente ci sono 1.114 positivi di cui 68 ricoverati in ospedale (-2), 10 in terapia intensiva e 1036 in isolamento domiciliare, per un totale di 4291 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.891 (+4). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Sono 268.218 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. L’incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1.365 contagi, con una frenata rispetto al dato dei 1.444 contagi di ieri. Quattro le persone decedute: in totale i decessi dall’inizio dell’epidemia sono stati 35.477. Sono 208.536 i guariti mentre 86 le persone in terapia intensiva (ieri erano 79).



