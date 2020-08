Cronaca 703

Coronavirus, in Sicilia 26 positivi in più. Cresce il numero dei ricoverati

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996

Redazione

31 Agosto 2020 18:12

Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 8 in meno rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Due sono migranti, ospiti a Lampedusa e CataniaSecondo quanto riporta il giornalista Luigi Ansaloni su Gds.it, attualmente ci sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.906 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. (Gds.it)



