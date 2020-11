Cronaca 892

Coronavirus. In Sicilia 1.838 casi in più e 43 morti, sale il tasso di positività. In Italia 34.767 nuovi contagi e 692 decessi

Torna a scendere il rapporto tra positivi e tamponi: è al 14,6%, un punto in meno rispetto al dato di venerdì

Redazione

21 Novembre 2020 17:30

Sono 1838 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 9386 tamponi effettuati. Sale così il tasso di positività dei test eseguiti, che si attesta al 19,58% (ieri 16,31%). Si registrano anche oggi 43 vittime, 1141 in totale dall'inizio della pandemia.Nell'Isola sono 36241 gli attualmente positivi di cui 1568 sono i ricoverati con sintomi con un incremento di 31 unità. I ricoveri in terapia intensiva rimangono stazionari rispetto alla giornata di ieri.

Sono 34.767 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore e 692 le persone decedute per un totale di 49.261 dall’inizio dell’emergenza.Lo si evince dai dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, secondo i dati del ministero della Salute, è di 10 per un totale di 3.758. I ricoveri ordinari sono 34.063: superata dunque la soglia dei 34mila con incremento di 106 pazienti. L’incremento degli attualmente positivi è di 14.570 per un totale di 791.746.

Torna a scendere il rapporto tra positivi e tamponi: è al 14,6%, un punto in meno rispetto al dato di venerdì. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati fatti nelle ultime 24 ore 237.225 tamponi, 852 meno di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono invece 529.524 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.502. In isolamento domiciliare ci sono invece 753.925 persone, 14.454 più di venerdì. (Gds.it)



