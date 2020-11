Cronaca 1298

Coronavirus, in Sicilia 1.729 positivi in più e con meno tamponi. In calo i decessi: 23 morti nelle ultime 24 ore

In Italia 37.255 nuovi contagi e 544 vittime. Torna a salire la percentuale positivi-tamponi

Redazione

14 Novembre 2020 17:19

Sono 1729 i contagi in Sicilia da coronavirus nelle ultime 24 ore: per il secondo giorno di fila, è record assoluto. Questa volta però i tamponi sono mille in meno rispetto a ieri (9274), contro gli oltre 10000 dell'ultima rilevazione. Scendono, per fortuna, le vittime: 23, per un totale di 860.

In Italia in calo nuovi casi e tamponi: oggi i contagi sono 37.255 (ieri il record, 40.902), con 227.695 tamponi effettuati, 27mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%. Sostanzialmente stabile il numero dei decessi, 544 (ieri 550), per un totale di 44.683. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Sono 1729 i contagi in Sicilia da coronavirus nelle ultime 24 ore: per il secondo giorno di fila, è record assoluto. Questa volta però i tamponi sono mille in meno rispetto a ieri (9274), contro gli oltre 10000 dell'ultima rilevazione. Scendono, per fortuna, le vittime: 23, per un totale di 860.

In Italia in calo nuovi casi e tamponi: oggi i contagi sono 37.255 (ieri il record, 40.902), con 227.695 tamponi effettuati, 27mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%. Sostanzialmente stabile il numero dei decessi, 544 (ieri 550), per un totale di 44.683. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



News Successiva Coronavirus, in calo l'indice Rt ma non la curva dei contagi: "Restrizioni anche a Natale"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare