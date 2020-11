Cronaca 928

Coronavirus, in Sicilia 1702 contagi ma mai così tanti tamponi: l'Italia supera la soglia dei 40mila casi

La curva dei contagi continua a salire in maniera drammatica sia in Sicilia che nel resto d'Italia. Oggi le vittime sono 550

Redazione

13 Novembre 2020 17:41

Sono 1702 i contagi da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: mai così tanti. Trentacinque le vittime (837 in tutto) e 300 i guariti da ieri. Superata per la prima volta la soglia dei diecimila tamponi (10217).Con i nuovi casi salgono così a 26.286 gli attuali positivi nell'Isola con un incremento di 1.372. Di questi 1.660 sono i ricoverati con un incremento di 82: 1.450 in regime ordinario e 210 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 24.626. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 444, Catania 589, Ragusa 176, Messina 116, Trapani 77, Siracusa 89, Agrigento 95, Caltanissetta 87, Enna 34.

Ancora in salita la curva epidemica in Italia: nuovo record di casi oggi, 40.902 (ieri 37.978), a fronte del record anche di tamponi, 254.908, 20mila più di ieri. La percentuale positivi/tamponi è in lievissimo calo, 16,04% contro 16,1 di ieri. In diminuzione anche il numero dei decessi, 550 oggi contro i 636 di ieri, per un totale di 44.139. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds, Luigi Ansaloni)



Coronavirus, in Sicilia è allarme posti letto: quelli liberi si stanno esaurendo

