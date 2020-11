Cronaca 810

Coronavirus. In Sicilia 1.698 nuovi positivi ma con un record di tamponi, 39 le vittime nelle ultime 24 ore

In Italia risale la curva dei contagi: 32.191 positivi in più. Elevato il numero di vittime: 731, il più alto dal 3 aprile

Redazione

17 Novembre 2020 17:25

Sono 1698 i nuovi positivi nell'epidemia di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, con 39 vittime. Record di tamponi: 10774, con un'incidenza di casi del 15,76%, minore a ieri quando si era superato il 17% e di poco superiore all'incidenza nazionale odierna (15,44%).Risale comunque la curva dei contagi di Covid 19 in Italia dopo la contrazione di ieri legata al minor numero di tamponi eseguiti nel giorno festivo: i nuovo casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo l’aggiornamento del ministero della Salute, sono 32.191 (ieri +27.354), per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.238.072. I tamponi effettuati sono stati 208.458 (ieri 152.663), per un tasso positivi/tamponi pari a 15,4%. Elevato il numero delle vittime, 731 (il più alto dal 3 aprile, ieri erano state 504), per un totale di 46.464. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



