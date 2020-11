Cronaca 492

Coronavirus, in Sicilia 1553 nuovi positivi: 47 le vittime. Oltre 28.000 i casi in Italia e 827 decessi

In calo la pressione sugli ospedali siciliani. Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono in Italia, i pazienti ricoverati in terapia intensiva

Redazione

27 Novembre 2020 17:24

In Sicilia si sono registrati nelle ultime 24 ore 1.556 nuovi casi di covid. I morti sono stati 47. Il dato si riferisce a 10.635 tamponi processati (rapporto tra positivi e test processati 14,63%)In calo la pressione sugli ospedali siciliani: ci sono complessivamente meno ricoverati in ospedale (oggi 1.789, ieri erano 1.798) ma soprattutto meno pazienti in terapia intensiva (erano 253, oggi sono 250). In isolamento domiciliare restano 37.294 (il 95,42% del totale dei contagiati). Con i 47 morti delle ultime 24 ore le vittime siciliane del virus sono ora 1.418. Ci sono anche 944 guariti.

In Italia si sono registrati altri 28.352 nuovi casi con 827 morti (il totale delle vittime è salito così a quota 53.677)

Per il secondo giorno consecutivo diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel Paese che passano dai 3.846 di ieri ai 3.782, con un calo di 64 unità. Calano anche i ricoverati in area medica che dai 34.038 di ieri passano ai 33.684, con un calo di 354 unità.

La provincia siciliana con il maggior numero di casi è stata Palermo con 469 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Poi c'è Catania con 332, Enna 211, Agrigento con 149, Messina con 135, Ragusa con 86, Siracusa con 84, Caltanissetta 52, Trapani con 48.



