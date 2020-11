Cronaca 882

Coronavirus, in Sicilia 1.487 nuovi positivi e 27 decessi. L'Italia supera il milione di casi

In Italia le vittime sono 623 e portano il totale a 42.953. In Sicilia aumentano i ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Redazione

11 Novembre 2020 17:54

Sono 1487 i casi da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, mai così tanti in un giorno. Record anche di tamponi, 9839. Ventisette le vittime. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi nell'Isola. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri.I guariti sono 728. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 531, Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 76, Agrigento 15, Caltanissetta 60, Enna 30.

Sono 32.961 i nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 623 e portano il totale a 42.953. Sono 225mila i tamponi nelle ultime 24 ore. A quasi 11 mesi dall’inizio dell’emergenza, l’Italia supera il milione di casi Covid 19. I contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.424

E’ stata superata la soglia dei 3 mila pazienti in terapia intensiva. Con i 110 delle ultime 24 ore il totale è di 3.081 persone in rianimazione. Il limite massimo resta quello del 3 aprile scorso con 4.068 ricoverati in terapia intensiva.

Sono oltre 30 mila i ricoverati con sintomi. Con l’incremento nelle ultime 24 ore di 811 il totale dei pazienti nei reparti ordinari è salito a 29.444. E’ stato così superato il tetto massimo raggiunto il 4 aprile scorso con 29.010 ricoverati. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Sono 1487 i casi da coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, mai così tanti in un giorno. Record anche di tamponi, 9839. Ventisette le vittime. Con i nuovi casi salgono così a 23.564 gli attuali positivi nell'Isola. Di questi 1.578 sono i ricoverati con un incremento di 35: 1376 in regime ordinario e 202 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri.I guariti sono 728. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 531, Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 76, Agrigento 15, Caltanissetta 60, Enna 30.

Sono 32.961 i nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 623 e portano il totale a 42.953. Sono 225mila i tamponi nelle ultime 24 ore. A quasi 11 mesi dall’inizio dell’emergenza, l’Italia supera il milione di casi Covid 19. I contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.424

E’ stata superata la soglia dei 3 mila pazienti in terapia intensiva. Con i 110 delle ultime 24 ore il totale è di 3.081 persone in rianimazione. Il limite massimo resta quello del 3 aprile scorso con 4.068 ricoverati in terapia intensiva.

Sono oltre 30 mila i ricoverati con sintomi. Con l’incremento nelle ultime 24 ore di 811 il totale dei pazienti nei reparti ordinari è salito a 29.444. E’ stato così superato il tetto massimo raggiunto il 4 aprile scorso con 29.010 ricoverati. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Covid, più controlli in tutta la provincia di Caltanissetta: i sindaci potranno chiudere vie e piazze

News Successiva Canicattì, un gruppo Whatsapp per evitare i posti di blocco: chiesto il processo per 62 indagati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare