Coronavirus, in Sicilia 1.483 nuovi positivi: 27 le vittime. Quasi 21.000 casi in Italia e 684 decessi

Nell'isola si registra anche un boom di guariti con ben 2455 persone e dopo tre mesi, non succedeva da agosto, scende il numero degli attuali positivi (-999)

Redazione

02 Dicembre 2020 17:56

Sono 1.483 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.536 tamponi, con un tasso di positività del 12,8%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Scende ancora il numero dei decessi: sono infatti 27 le vittime registrate in un solo giorno (ieri erano 34). Record di guariti, ben 2455 e dopo tre mesi, non succedeva da agosto, scende il numero degli attuali positivi (-999).Attualmente ci sono 39.731 positivi di cui 1.494 ricoverati in ospedale, 220 in terapia intensiva e 38.017 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 25.221 mentre le vittime a 1.616. Dall'inizio della pandemia sono 66.568 i contagiati nella nostra regione. Sul fronte della distribuzione dei nuovi positivi fra le province: Palermo 390, Catania 621, Messina 242, Ragusa 42, Trapani 70, Siracusa 60, Agrigento 0, Caltanissetta 52, Enna 6.

Sono 20.709, invece, i test positivi per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, e 684 le vittime (in diminuzione rispetto alla giornata di ieri). Leggera crescita dei casi, dunque, a livello nazionale. Boom dei guariti: in 24 ore se ne registrano 38.740. In forte calo il dato degli attualmente positivi con una riduzione pari a 18.715 e che porta il totale a 761.230. Il tasso di positività a livello nazionale è del 9,9%.(Gds)



