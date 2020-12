Cronaca 936

Coronavirus. In Sicilia 1.399 positivi in più ma con molti più tamponi. Scende il numero delle vittime e dei ricoveri

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia, con i nuovi casi di nuovo sotto quota 20mila per la prima volta dal 26 ottobre

Redazione

01 Dicembre 2020 17:40

Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ma con molti più tamponi: 1399 contagi in 24 ore ma su 10773 tamponi, con il tasso di positività che scende così al 12,9%, comunque sopra la media nazionale. Calano a 34 le vittime in un giorno, contro le 49 di ieri. In discesa per fortuna anche ricoveri ordinari (-30) e le terapia intensiva (-6). Moltissimi i guariti, ben 1259.Prosegue il calo della curva epidemica in Italia, con i nuovi casi di nuovo sotto quota 20mila per la prima volta dal 26 ottobre. I contagi nelle 24 ore sono 19.350 (ieri 16.377) a fronte di 182.100 tamponi effettuati (ieri 130.524) con un calo del rapporto positivi/tamponi pari a 10,62% (ieri era al 12,54%).

Torna a salire invece il numero dei decessi, 785 oggi contro i 672 di ieri, 56.361 in tutto. Ancora giù le terapie intensive, -81 (-9 ieri), 3.663 in totale, mentre è più netto il crollo dei ricoveri ordinari -376 (+308 ieri), e sono 32.811. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



