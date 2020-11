Cronaca 733

Coronavirus. In Sicilia 1.317 casi in più e 47 vittime, scende il tasso di positività. In Italia 25.853 nuovi positivi e 722 morti

Altro dato positivo, in Sicilia scendono i ricoveri ordinari (-27), ma risalgono le terapie intensive (+7)

Redazione

25 Novembre 2020 18:18

Sono 1317 i casi di coronavirus in Sicilia segnalati nelle ultime 24 ore, con 11.433 tamponi: il tasso di positività dunque scende ulteriormente all'11,52%. Scendono i ricoveri ordinari (-27), mentre salgono marcatamente quelli in terapia intensiva (250 in tutto, +7 rispetto a ieri). Quarantasette le vittime da ieri a oggi, 1322 in tutto.Sono 25.853 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. I morti sono 722, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva passano dai 3.816 di ieri ai 3.848 di oggi, con un aumento di 32. I tamponi effettuati sono stati 230.007, con un rapporto sui positivi pari a 11,24%. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



