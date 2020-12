Cronaca 222

Coronavirus, in Sicilia 1.294 casi in più e 34 vittime. In Italia triste record di morti

Sono 993 morti le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Italia, mai così tanti da inizio pandemia

Redazione

03 Dicembre 2020 17:58

Sono 1294 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia segnalati nelle ultime 24 ore, su 10581 tamponi. Dunque meno contagi rispetto a ieri ma anche meno tamponi, con un tasso di positività comunque in discesa, al 12,3%. Con i nuovi casi salgono a 39.780 gli attuali positivi, con un decremento di 49 casi.Di questi 1.686 sono i ricoverati, meno 128 rispetto a ieri: 1.465 pazienti in regime ordinario (-29) e 221 (+1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 38.094 persone. I guariti sono 1.211.

A proposito di decessi, sono 993 morti le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Italia, mai così tanti da inizio pandemia: si era arrivati a 969 a marzo, ora il triste primato è stato battuto.

Sono 23.225 i tamponi per il coronavirus risultati positivi nelle ultime 24 ore in Italia. E’ stabile, al 10,2%, l’incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729. Ieri l’incidenza era al 10%. (Gds.it)



