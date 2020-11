Cronaca 1153

Coronavirus. In Sicilia 1.258 nuovi casi ma resta alto il tasso di positività, 45 le vittime. In Italia nuovi positivi e decessi in calo

Dopo il calo di ieri - solo 10 nuovi pazienti - tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 43 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore per un totale arrivato a 3.801

22 Novembre 2020

Sono 1.258 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Sicilia, in calo rispetto a ieri, ma non scende il tasso di positività, che rimane sopra il 19% (19,51% per la precisione), dunque molto al di sopra della media nazionale. Il totale di contagi certificati nell’Isola da inizio pandemia, secondo quanto riportato nel bollettino odierno diffuso dal Ministero della Salute, diventano così 53.129. Ben 45 morti in 24 ore, triste record assoluto.I ricoverati con sintomi sono attualmente 1.597, 241 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a 24 ore fa), per un totale di 1.838 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare, invece, si trovano adesso 35.324 persone.

Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 1.408.868. In calo anche l'incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823. Sale il tasso di positività (al 15,o1%). Poco più di 188 mila i tamponi effettuati.

Dopo il calo di ieri - solo 10 nuovi pazienti - tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 43 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore per un totale arrivato a 3.801. Nei reparti ordinari degli ospedali sono invece ricoverate 34.279 pazienti, con un incremento rispetto a ieri di 216. Infine, in isolamento domiciliare ci sono 767.867 italiani, 13,942 in più. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



