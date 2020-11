Cronaca 404

Coronavirus, in Sicilia 1.201 positivi in più e 32 decessi. Crescono i ricoveri ordinari e le terapie intensive

Torna a salire il contagio anche in Itlia con 35.098 nuovi casi e 580 morti, mai così tanti dal 14 aprile

Redazione

10 Novembre 2020 18:12

Sono 1.201 i nuovi casi positivi in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 8.856 tamponi eseguiti e 32 le persone decedute. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. In totale sono 22.832 i contagiati di cui 1.348 (+45 da ieri) ricoverati in ospedale, 195 in terapia intensiva (+8) e 21.289 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 9.928 mentre i decessi a 735. In totale, dall'inizio della pandemia, sono state contagiate in Sicilia 33.495 persone.Tornano ad impennarsi contagi e tamponi nel resto d'Italia: sono 35.098 i nuovi casi oggi (ieri 25.271), a fronte però di 217mila tamponi, 70mila più di ieri, tanto che cala la percentuale positivi/tamponi, da 17,1 a 16,1%. È netto invece l’aumento dei decessi, 580 oggi, mai così tanti addirittura dal 14 aprile (ieri erano 356), per un totale di 42.330 vittime dall’inizio dell’epidemia.(Gds.it)



