Coronavirus, in Sicilia 115 le persone contagiate: 5 pazienti in terapia intensiva

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento hanno analizzato 1.477 tamponi, di cui 1.223 negativi e 139 in attesa dei risultati

Redazione

12 Marzo 2020 15:51

Sono 115 le persone risultate positive in Sicilia al Coronavirus, 32 in più di ieri: questo secondo l'ultimo bollettino, aggiornato alle ore 12 di oggi (giovedì 12 marzo), comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.477 tamponi, di cui 1.223 negativi e 139 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 115 campioni (32 più di ieri).

Risultano ricoverati 33 pazienti (nove a Palermo, tredici a Catania, quattro a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, uno a Enna e due a Trapani) di cui cinque in terapia intensiva, mentre 78 sono in isolamento domiciliare, due sono guariti e due deceduti.

