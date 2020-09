Attualita 268

Coronavirus, in Sicilia 110 casi nelle ultime 24 ore. In lieve calo la curva in Italia con 1.869 positivi in più

Nelle ultime 24 ore, non sono stati registrati decessi e il numero delle vittime complessive rimane di 306

Redazione

26 Settembre 2020 17:37

Sono 110 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.558 tamponi eseguiti, su un totale di 464.469 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore, non sono stati registrati decessi e il numero delle vittime complessive rimane di 306. I dati sono quelli forniti nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile.Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 583 (+53), mentre i casi totali da inizio pandemia passano a 6.576. Le persone ricoverate con sintomi sono 255, di cui 13 in terapia intensiva, mentre sono 2.315 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.687 (+57). Dei nuovi casi registrati 23 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 2 a Messina, 4 a Siracusa, 2 a Ragusa, 7 ad Agrigento, 45 a Trapani, 3 a Caltanissetta. Nessun caso nella provincia di Enna.

In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (ieri 20, giovedì erano 23), per un totale di 35.818. I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 di ieri), e sono in tutto 223.693. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Luigi Ansloni, Gds.it)



Sono 110 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.558 tamponi eseguiti, su un totale di 464.469 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore, non sono stati registrati decessi e il numero delle vittime complessive rimane di 306. I dati sono quelli forniti nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile.Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia arriva a 583 (+53), mentre i casi totali da inizio pandemia passano a 6.576. Le persone ricoverate con sintomi sono 255, di cui 13 in terapia intensiva, mentre sono 2.315 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.687 (+57). Dei nuovi casi registrati 23 sono nella provincia di Palermo, 24 a Catania, 2 a Messina, 4 a Siracusa, 2 a Ragusa, 7 ad Agrigento, 45 a Trapani, 3 a Caltanissetta. Nessun caso nella provincia di Enna.

In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (ieri 20, giovedì erano 23), per un totale di 35.818. I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 di ieri), e sono in tutto 223.693. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Luigi Ansloni, Gds.it)



Caccia, il Tar accoglie il ricorso del Wwf, sospesa la caccia al coniglio anche in provincia di Caltanissetta

News Successiva Giornale di Sicilia, metà dei redattori dichiarato in esubero: proclamato un pacchetto di 17 giorni di sciopero

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare