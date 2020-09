Cronaca 284

Coronavirus, in Sicilia 107 nuovi positivi. Crescono anche le vittime: altri 2 morti nelle ultime 24 ore

Resta apparentemente stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Diciassette le vittime

Redazione

27 Settembre 2020 18:21

Sono 107 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia che fa salire il numero dei contagiati attuali a 2.656: 268 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e 2.377 in isolamento domiciliare. Crescono i deceduti: 308, due in più rispetto a ieri. Una vittima a Sciacca, l'altra a Messina, con una donna di 78 anni (originaria di Calatabiano), affetta da serie patologie pregresse, risultata positiva al pronto Soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina, deceduta al Policlinico, dove era ricoverata dallo scorso 16 settembre.Sono 6.683 i casi totali, 3.726 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 4.202. La Regione Sicilia ha comunicato che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, 7 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa.



Resta apparentemente stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte del 1.869 di ieri, ma con quasi 20 mila tamponi in meno (84.714 oggi). Le vittime sono 17 come il giorno precedente, per un totale di 35.835. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870. Solo la Valle d’Aosta fa registrare zero nuovi casi. (Gds.it)



