Coronavirus. In Sicilia 1.059 nuovi positivi ma si registrano 2.705 guariti in un giorno, 32 i decessi

Risalgono i nuovi casi in Italia: sono 16.999 quelli registrati nelle ultime 24 ore e 887 le vittime

10 Dicembre 2020 17:53

Tornano oltre 1000 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia: 1059 nelle ultime 24 ore, ma salgono a 9526 i tamponi. Trentadue le vittime.Record assoluto di guariti: 2705 in un giorno, che fa scendere, e di molto, il numero degli attuali positivi. Il rapporto tra casi e tamponi oggi è l'11,11%, in leggera salita rispetto a ieri, quando era stato del 10,7%.In salita, come prevedibile dopo il calo dei tamponi dovuto al Ponte festivo, la curva epidemica in Italia: sono 16.999 i nuovi casi oggi, contro i 12.756 di ieri, ma con 171.586 tamponi, 53mila più di ieri.

Il tasso positivi-tamponi scende da 10,77% al 9,9% di oggi. Sempre molto alti i decessi, 887 oggi (ieri 499, ma anche qui probabilmente pesano i ritardi delle notifiche), 62.626 in totale.

Continua invece la riduzione dei ricoveri: quelli ordinari sono 565 in meno (ieri -428), per un totale che scende a 29.088, mentre le terapie intensive perdono altre 29 unità (ieri -25), con 251 nuovi ingressi, e sono 3.291 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



