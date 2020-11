Cronaca 659

Coronavirus, in Sicilia 1.048 positivi in più e 14 vittime. Aumentano i ricoveri. In Italia 353 morti nelle ultime 24 ore

Tornano a salire i nuovi contagiati da coronavirus individuati in Italia: sono 28.244 (ieri 22.253), secondo il sito della Protezione civile

Redazione

03 Novembre 2020 17:39

Sono 1048 i casi di coronavirus in Sicilia in 24 ore: per la terza volta di fila l'Isola supera dunque quota mille. Quattordici le vittime in un giorno, per un totale di 550. Otto pazienti più di ieri, in terapia intensiva (150 in totale) e 47 in regime ordinario, per un totale di 55 nuovi ricoveri (1222 in totale). Impennata invece di guariti, con 292 dimessi nelle ultime 24 ore (7569 in totale).Tornano a salire i nuovi contagiati da coronavirus individuati in Italia: sono 28.244 (ieri 22.253), secondo il sito della Protezione civile. L’incremento delle vittime è invece più netto, sono 353 in 24 ore (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio. I pazienti in terapia intensiva aumentano di 203 in un solo giorno, portando il totale a 2.225. In crescita anche i ricoveri ordinari, +1.274 (ieri +938), 21.114 in tutto.(Luigi Ansaloni, Gds.it)



