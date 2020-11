Cronaca 77

Coronavirus, in Sicilia 1.023 positivi in più e 27 nuovi decessi. Crescono ancora i ricoveri

In Italia sono 25.271 i nuovi contagiati ma con 44mila tamponi in meno. In aumento i decessi 356 (ieri erano stati 331)

Redazione

09 Novembre 2020 17:19

Sono 1023 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, con 27 nuove vittime. Dieci malati in più in terapia intensiva (187 in tutto) e 1303 in regime ordinario (+53 da ieri). Ben 524 invece le persone guarite.In calo il numero di nuovi casi in Italia, parallelamente però, a causa dell’"effetto weekend», ai pochi tamponi processati rispetto alla media dei giorni infrasettimanali. Sono 25.271 i contagi odierni, contro i 32.616 di ieri, ma con 147.725 tamponi, quasi 44mila meno di ieri e quasi 90mila meno del record raggiunto la scorsa settimana. Tanto che la percentuale positivi/tamponi rimane sostanzialmente stabile, dal 17,06% di ieri al 17,1 di oggi.

In aumento i decessi, 356 (ieri erano 331), per un totale di 41.750 vittime. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Sono 1023 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, con 27 nuove vittime. Dieci malati in più in terapia intensiva (187 in tutto) e 1303 in regime ordinario (+53 da ieri). Ben 524 invece le persone guarite.In calo il numero di nuovi casi in Italia, parallelamente però, a causa dell’"effetto weekend», ai pochi tamponi processati rispetto alla media dei giorni infrasettimanali. Sono 25.271 i contagi odierni, contro i 32.616 di ieri, ma con 147.725 tamponi, quasi 44mila meno di ieri e quasi 90mila meno del record raggiunto la scorsa settimana. Tanto che la percentuale positivi/tamponi rimane sostanzialmente stabile, dal 17,06% di ieri al 17,1 di oggi.

In aumento i decessi, 356 (ieri erano 331), per un totale di 41.750 vittime. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



News Successiva Caltanissetta, malviventi rompono la vetrata di un negozio e portano via un pc

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare