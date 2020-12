Cronaca 176

Coronavirus, in Sicilia 1.022 nuovi positivi e 36 vittime. Scende il numero dei ricoverati

Nelle ultime 24 ore in Italia i morti a causa del Covid-19 sono stati 564, l'incremento dei casi è di 18.887

Redazione

06 Dicembre 2020 17:49

Sono 1022 i nuovi casi da coronavirus in Sicilia, con 8132 tamponi, dunque meno di ieri, con un tasso di positività di 12,5%, dunque in aumento rispetto a ieri. Sono 36 vittime in 24 ore. Scendono ancora i ricoveri, 35 in tutto meno di ieri (33 in regime ordinario, 2 in terapia intensiva).Nelle ultime 24 ore i morti a causa del Covid-19 sono stati 564, portando il numero totale delle vittime in Italia a 60.078. E’ quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute.

L’incremento dei casi è di 18.887, portando il numero dei casi a 1.728.878. Gli attualmente positivi sono 755.306, con un incremento di 1.137 casi. I dimessi e i guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 persone. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



