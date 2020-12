Cronaca 309

Coronavirus, in Sicilia 1.016 nuovi positivi e 23 vittime: in calo anche i ricoveri

Sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore e 649 i decessi

Redazione

12 Dicembre 2020 17:40

Tornano sopra 1000 (1016) i casi da coronavirus in Sicilia, dunque in lieve aumento rispetto a ieri. In discesa per fortuna le vittime odierne, 23. Guarite 1642 persone, con i positivi dunque che scendono di 649 unità. In calo anche i ricoveri.Sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.825.775. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.036.

Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 684.848 attualmente positivi, 5.475 meno di ieri. L'incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891. (Luigi Ansaloni, gds.it)



