Coronavirus, in provincia di Siracusa uomo positivo al test. In Sicilia altri quattro casi sospetti

Il paziente si trova ora in quarantena nella sua abitazione e sotto osservazione ci sono pure i familiari, tentando di elencare tutte le persone che sono entrati in contatto con l’uomo

Redazione

03 Marzo 2020 16:08

Un altro caso sospetto di Coronavirus in Sicilia. In provincia di Siracusa una persona è risultata positiva al test con il tampone, come confermato da fonti vicine all’assessorato regionale alla Salute.Il paziente si trova ora in quarantena nella sua abitazione e sotto osservazione ci sono pure i familiari, tentando di elencare tutte le persone che sono entrati in contatto con l’uomo.

Ieri sera l’assessore alla Salute Ruggero Razza aveva reso noti tre nuovi casi sui cui si attende una conferma dall’Istituto superiore della sanità, due a Catania e uno a Palermo, facendo arrivare il totale a dieci. Ora il bilancio si aggrava con il caso di Siracusa. Sono 4, dunque, i campioni analizzati in Sicilia e ora in attesa di conferma dall'istituto Spallanzani.



