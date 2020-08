Cronaca 1484

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta nessun nuovo positivo. Dubbi sul tampone di una donna incinta

La donna sarebbe risultata positiva a Gela e negativa a Catania. Ma nelle prossime ore sarà eseguito un nuovo tampone

Rita Cinardi

15 Agosto 2020 21:41

Nelle ultime 24 ore trasferita presso l'ospedale San Marco di Catania la paziente di Riesi ricoverata a Gela. Si tratta di una donna incinta, risultata positiva al covid e trasferita a Catania per effettuare un parto cesareo in sicurezza. A Catania poi sono risultati negativi al tampone sia lei che il bimbo. E' quanto comunica il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, che dopo i 7 nuovi positivi di ieri fa sapere che non si registra nessuna altra variazione dei dati. In provincia di Caltanissetta i pazienti positivi al coronavirus sono 15. Di questi, 3 sono ricoverati in Malattie Infettive e 12 sono in isolamento domiciliare. Sono 182 i pazienti guariti da inizio epidemia e 15 le persone decedute (di cui 2 in presidi di altre province). In provincia di Caltanissetta non si registrano più vittime di coronavirus dal 24 aprile.

