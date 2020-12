Cronaca 173

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta i guariti superano ancora i nuovi positivi. Ma c'è anche un decesso

Pochi i tamponi, con un tasso di positività elevato. Diminuisce ancora la pressione ospedaliera. Ieri è stato ricoverato un solo paziente a fronte di due dimessi

Rita Cinardi

05 Dicembre 2020 12:40

Nelle ultime 24 ore riscontro di 42 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 15 di Gela, 13 di Caltanissetta, 5 di Niscemi, 4 di San Cataldo, 2 di Riesi, 1 di Marianopoli, 1 di Delia e 1 di Milena. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Caltanissetta. Dimessi dalla degenza ordinaria 1 paziente di Gela e 1 di Butera guariti clinicamente. Trasferito dalla UOC Anestesia e Rianimazione alla UOC Malattie Infettive 1 paziente di Caltanissetta. Deceduto 1 paziente proveniente da fuori provincia (si tratta di un uomo di Scordia di 64 anni). Guariti da Covid-19: 24 pazienti di Gela, 17 di Caltanissetta, 6 di Niscemi, 5 di San Cataldo e 3 di Riesi.



E' quanto riportato nel bollettino di oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.691 (-14). Di questi, 74 sono ricoverati in Malattie Infettive, 10 (-2) in terapia intensiva e 1.607 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 1.284, e 60 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 2.814 persone. I tamponi effettuati da inizio epidemia sono 37.908, solo 184 quelli effettuati nella giornata di ieri. Risale dunque il tasso di positività, vale a dire la percentuale dei nuovi positivi sul totale di tamponi effettuati che adesso è al 22.82%. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 260 di Caltanissetta (di questi 244 sono in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 680 di Gela (di cui 655 in isolamento domiciliare, 22 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 22 di Mussomeli, 235 di Niscemi (di cui 224 in isolamento domiciliare,10 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 127 di Mazzarino (di cui 1 ricoverato in terapia intensiva), 4 di Acquaviva Platani, 19 di Milena (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 13 di Sommatino (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 15 di Butera, 10 di Campofranco (di cui 1 in Malattie Infettive), 15 di Montedoro, 3 di Resuttano, 28 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 146 di San Cataldo (di cui 138 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 50 di Riesi (di cui 47 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in Malattie Infettive), 11 di Delia (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 27 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive), 3 di Villalba, 5 di Vallelunga, 7 di Bompensiere, 1 di Marianopoli e 9 provenienti da fuori provincia. Adesso l'unico comune a fare registrare zero casi è Sutera.



Nelle ultime 24 ore riscontro di 42 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 15 di Gela, 13 di Caltanissetta, 5 di Niscemi, 4 di San Cataldo, 2 di Riesi, 1 di Marianopoli, 1 di Delia e 1 di Milena. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Caltanissetta. Dimessi dalla degenza ordinaria 1 paziente di Gela e 1 di Butera guariti clinicamente. Trasferito dalla UOC Anestesia e Rianimazione alla UOC Malattie Infettive 1 paziente di Caltanissetta. Deceduto 1 paziente proveniente da fuori provincia (si tratta di un uomo di Scordia di 64 anni). Guariti da Covid-19: 24 pazienti di Gela, 17 di Caltanissetta, 6 di Niscemi, 5 di San Cataldo e 3 di Riesi.



E' quanto riportato nel bollettino di oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.691 (-14). Di questi, 74 sono ricoverati in Malattie Infettive, 10 (-2) in terapia intensiva e 1.607 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 1.284, e 60 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 2.814 persone. I tamponi effettuati da inizio epidemia sono 37.908, solo 184 quelli effettuati nella giornata di ieri. Risale dunque il tasso di positività, vale a dire la percentuale dei nuovi positivi sul totale di tamponi effettuati che adesso è al 22.82%. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 260 di Caltanissetta (di questi 244 sono in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 680 di Gela (di cui 655 in isolamento domiciliare, 22 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 22 di Mussomeli, 235 di Niscemi (di cui 224 in isolamento domiciliare,10 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 127 di Mazzarino (di cui 1 ricoverato in terapia intensiva), 4 di Acquaviva Platani, 19 di Milena (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 13 di Sommatino (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 15 di Butera, 10 di Campofranco (di cui 1 in Malattie Infettive), 15 di Montedoro, 3 di Resuttano, 28 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 146 di San Cataldo (di cui 138 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 50 di Riesi (di cui 47 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in Malattie Infettive), 11 di Delia (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 27 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive), 3 di Villalba, 5 di Vallelunga, 7 di Bompensiere, 1 di Marianopoli e 9 provenienti da fuori provincia. Adesso l'unico comune a fare registrare zero casi è Sutera.



News Successiva Organizzano una festa a Siculiana e postano le foto sui social: multate 42 persone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare