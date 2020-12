Cronaca 1243

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta i guariti (59) superano ancora i nuovi casi (20). Diminuisce il numero dei ricoverati

Purtroppo anche ieri si è registrato un decesso, si tratta di una donna di Gela di 85 anni. Continua il calo degli attuali positivi

Rita Cinardi

06 Dicembre 2020 10:50

Nelle ultime 24 ore riscontro di 20 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 9 di Gela, 8 di Caltanissetta, 2 di Mazzarino e 1 di Niscemi. Ricoverato presso la UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente proveniente da fuori provincia, già in isolamento domiciliare. Dimessi dalla degenza ordinaria: 3 pazienti di Caltanissetta, 1 di Serradifalco, 1 di Riesi e 1 proveniente da fuori provincia. Deceduto 1 paziente di Gela. Guariti da Covid-19: 20 pazienti di Caltanissetta, 14 di Gela, 10 di Niscemi, 6 di San Cataldo, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 1 di Serradifalco, 1 di Villalba e 1 di Santa Caterina.



E' quanto riportato nel bollettino di oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.647 (-44). Di questi, 68 (-6) sono ricoverati in Malattie Infettive, 10 in terapia intensiva e 1.569 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 1.348, e 61 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 2.834 persone. I tamponi effettuati da inizio epidemia sono 38.104, sono 196 quelli effettuati nella giornata di ieri. Scende il tasso di positività, vale a dire la percentuale dei nuovi positivi sul totale di tamponi effettuati che adesso è al 10.20% (ieri era al 22.82%). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 246 di Caltanissetta (di questi 233 sono in isolamento domiciliare, 10 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 674 di Gela (di cui 650 in isolamento domiciliare, 22 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 21 di Mussomeli, 226 di Niscemi (di cui 215 in isolamento domiciliare,10 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 127 di Mazzarino (di cui 1 ricoverato in terapia intensiva), 4 di Acquaviva Platani, 19 di Milena (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 13 di Sommatino (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 15 di Butera, 10 di Campofranco (di cui 1 in Malattie Infettive), 15 di Montedoro, 3 di Resuttano, 28 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 140 di San Cataldo (di cui 132 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 49 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 12 di Delia (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 26 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive), 2 di Villalba, 2 di Vallelunga, 7 di Bompensiere, 1 di Marianopoli e 9 provenienti da fuori provincia. Adesso l'unico comune a fare registrare zero casi è Sutera.

Nella foto il responsabile del pronto soccorso infettivologico Alfonso Averna e la dottoressa Rosetta Petix



Nelle ultime 24 ore riscontro di 20 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 9 di Gela, 8 di Caltanissetta, 2 di Mazzarino e 1 di Niscemi. Ricoverato presso la UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente proveniente da fuori provincia, già in isolamento domiciliare. Dimessi dalla degenza ordinaria: 3 pazienti di Caltanissetta, 1 di Serradifalco, 1 di Riesi e 1 proveniente da fuori provincia. Deceduto 1 paziente di Gela. Guariti da Covid-19: 20 pazienti di Caltanissetta, 14 di Gela, 10 di Niscemi, 6 di San Cataldo, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 1 di Serradifalco, 1 di Villalba e 1 di Santa Caterina.



E' quanto riportato nel bollettino di oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.647 (-44). Di questi, 68 (-6) sono ricoverati in Malattie Infettive, 10 in terapia intensiva e 1.569 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 1.348, e 61 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 2.834 persone. I tamponi effettuati da inizio epidemia sono 38.104, sono 196 quelli effettuati nella giornata di ieri. Scende il tasso di positività, vale a dire la percentuale dei nuovi positivi sul totale di tamponi effettuati che adesso è al 10.20% (ieri era al 22.82%). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 246 di Caltanissetta (di questi 233 sono in isolamento domiciliare, 10 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 674 di Gela (di cui 650 in isolamento domiciliare, 22 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 21 di Mussomeli, 226 di Niscemi (di cui 215 in isolamento domiciliare,10 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 127 di Mazzarino (di cui 1 ricoverato in terapia intensiva), 4 di Acquaviva Platani, 19 di Milena (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 13 di Sommatino (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 15 di Butera, 10 di Campofranco (di cui 1 in Malattie Infettive), 15 di Montedoro, 3 di Resuttano, 28 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 140 di San Cataldo (di cui 132 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 49 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 12 di Delia (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 26 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive), 2 di Villalba, 2 di Vallelunga, 7 di Bompensiere, 1 di Marianopoli e 9 provenienti da fuori provincia. Adesso l'unico comune a fare registrare zero casi è Sutera.

Nella foto il responsabile del pronto soccorso infettivologico Alfonso Averna e la dottoressa Rosetta Petix



Maltempo a Caltanissetta, alberi sradicati e coperture di edifici divelte: circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco su tutta la provincia

News Successiva Lotta al Caporalato a Caltanissetta e mafia delle campagne: pakistani pronti a tutto per i loro interessi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare