Coronavirus, in provincia di Caltanissetta i guariti (41) superano i nuovi positivi (28). Ma si registrano 2 nuovi decessi

Sono 28 i nuovi casi ma con soli 186 tamponi effettuati, per cui risale il tasso di positività (15.05%). I nuovi ricoverati sono 5 e 2 i dimessi

Rita Cinardi

30 Novembre 2020 16:42

Nelle ultime 24 ore riscontro di 28 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 10 di Gela, 8 di San Cataldo, 5 di Mazzarino, 3 di Delia e 2 di Serradifalco. Ricoverati in degenza ordinaria: 2 pazienti di Caltanissetta, 1 di Gela, 1 di Niscemi e 1 proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti di Gela guariti clinicamente. Deceduti 1 paziente di Niscemi (un uomo di 66 anni) e 1 paziente proveniente da fuori provincia (quest'ultimo è un paziente di 53 anni della provincia di Catania). Guariti da Covid-19: 26 di Gela, 5 di Serradifalco, 3 di San Cataldo, 2 di Mazzarino, 2 di Niscemi, 1 di Caltanissetta, 1 di Campofranco e 1 di Sommatino. Per mero errore nel report precedente è stato indicato un paziente in isolamento domiciliare a Montedoro presso il comune di Serradifalco; il dato è stato rettificato.





E' quanto riportato nel bollettino di oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.817 (-15). Di questi, 81 (+2) sono ricoverati in Malattie Infettive, 12 (-1) in terapia intensiva e 1.724 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 952, e 56 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 2.852 persone. In totale fino ad ora sono stati effettuati 36.781 tamponi (nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 186). Attualmente il tasso di positività, vale a dire il numero di positivi sul totale di tamponi eseguiti è pari al 15.05% (ieri era al 12.69%) Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 273 di Caltanissetta (di questi 256 sono in isolamento domiciliare, 12 sono ricoverati in Malattie Infettive e 5 in Terapia Intensiva), 713 di Gela (di cui 686 in isolamento domiciliare, 23 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva), 26 di Mussomeli, 267 di Niscemi (di cui 255 in isolamento domiciliare e 12 ricoverati in Malattie Infettive), 135 di Mazzarino (di cui 132 in isolamento domiciliare, 2 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 4 di Acquaviva Platani, 17 di Milena, 21 di Sommatino (di cui1 ricoverato in Malattie Infettive), 17 di Butera (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 11 di Campofranco (di cui 1 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 13 di Montedoro, 9 di Resuttano, 37 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 167 di San Cataldo (di cui 157 in isolamento domiciliare e 10 ricoverati in Malattie Infettive), 48 di Riesi (di cui 44 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in Malattie Infettive), 8 di Delia, 2 di Sutera, 25 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 4 ricoverati in Malattie Infettive), 6 di Villalba, 7 di Vallelunga, e 11 provenienti da fuori provincia. Continuano a fare registrare zero casi Marianopoli e Bompensiere.

(Nella foto di Seguo News i medici del pronto soccorso infettivologico di Caltanissetta, Alfonso Averna e Rosetta Petix)



(Nella foto di Seguo News i medici del pronto soccorso infettivologico di Caltanissetta, Alfonso Averna e Rosetta Petix)



