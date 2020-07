Cronaca 3079

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta due autisti di pullman positivi

Trattasi di contatti del paziente extracomunitario in viaggio verso Asti

Rita Cinardi

25 Luglio 2020 22:58

Bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone sulla situazione coronavirus in provincia di Caltanissetta. Nelle ultime 24 ore isolati a domicilio a Butera e a Gela 2 pazienti affetti da Covid-19.

Trattasi di contatti del paziente extracomunitario in viaggio verso Asti. Entrambi, infatti, sono autisti del pullman coinvolto nel viaggio. Inoltre risulta guarito 1 paziente a domicilio a Niscemi. Per riepilogare, a Caltanissetta, da inizi epidemia sono risultate positive 198 persone. Di queste, attualmente, 4 sono positive e si trovano in isolamento domiciliare, 179 sono i pazienti guariti, 15 i deceduti (di cui 2 fuori provincia). L'ultimo paziente deceduto per coronavirus in provincia si è registrato il 24 aprile.

