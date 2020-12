Cronaca 1451

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta continuano a salire malati e ricoveri: 57 i nuovi casi nelle ultime 24 ore

Positivi in crescita in particolare a Gela, Mussomeli e Niscemi mentre nel capoluogo si continua ad assistere ad una, seppur lieve, discesa. Ieri i guariti sono stati 29 in tutta la provincia

Rita Cinardi

29 Dicembre 2020 16:13

Nelle ultime 24 ore riscontro di 57 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 20 pazienti di Gela, 15 di Mussomeli, 12 di Niscemi, 3 di Santa Caterina, 2 di Caltanissetta, 2 di Butera, 1 di Mazzarino, 1 di Riesi e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Caltanissetta, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia. Trasferito in degenza ordinaria 1 paziente di Milena proveniente dalla Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione. Trasferito presso la Rianimazione 1 paziente di Caltanissetta. Guariti da Covid-19: 8 pazienti di Gela, 6 di Niscemi, 5 di Santa Caterina, 4 di Caltanissetta, 3 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 1 di Riesi e 1 di San Cataldo.



E' quanto riportato nel bollettino di oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 886 (+29). Di questi, 68 (+3) sono ricoverati in Malattie Infettive, 9 in terapia intensiva e 809 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 2.896, e 82 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 3.594 persone. Fino ad oggi sono stati effettuati 41.905 tamponi. Quelli effettuati nella giornata di ieri sono 298, dunque il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, scende al 19.12% (ieri era al 28.57%) . Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 102 di Caltanissetta (di questi 85 sono in isolamento domiciliare, 14 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 309 di Gela (di cui 282 in isolamento domiciliare, 24 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 46 di Mussomeli, 151 di Niscemi (di cui 146 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 18 di Mazzarino, 2 di Acquaviva Platani, 78 di Milena (di cui 7 ricoverati in Malattie Infettive), 25 di Butera, 5 di Campofranco, 2 di Montedoro, 4 di Resuttano, 2 di Serradifalco, 79 di San Cataldo (di cui 74 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati in Malattie Infettive), 22 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Delia (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 16 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Villalba, 2 di Bompensiere, 4 di Sommatino, 5 di Vallelunga, 1 di Marianopoli e 10 provenienti da fuori provincia. L'unico comune a far registrare zero casi è Sutera.



