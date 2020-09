Cronaca 1185

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta altri 3 guariti. I ricoverati restano 8

Sono 27 le persone attualmente in isolamento domiciliare, per un totale di 35 positivi

Redazione

08 Settembre 2020 11:44

Nelle ultime 24 ore guariti tre pazienti in isolamento domiciliare; uno di Butera e due di Gela. E' quanto riporta nel bollettino di questa mattina il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 35. Di questi, 8 sono ricoverati in Malattie Infettive e 27 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Altre 2 persone (tra cui un nisseno, sono ricoverati in presidi di altre province). I guariti da inizio epidemia sono 192, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

