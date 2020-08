Cronaca 1331

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta altri 2 positivi: uno è appena rientrato da Malta

Sono in tutto 9 i pazienti positivi in provincia Caltanissetta. Di questi, 2 sono ricoverati in Malattie Infettive

Redazione

13 Agosto 2020 20:17

Nelle ultime 24 ore due pazienti di Gela positivi al SARS Cov-2. Il primo rientrato da Malta il 10 agosto, il secondo diagnosticato a Catania, dove è domiciliato per lavoro, rientrato a Gela per l’isolamento a domicilio. E' quanto emerge dal consueto bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Sono in tutto 9 i pazienti positivi in provincia Caltanissetta. Di questi, 2 sono ricoverati in Malattie Infettive e 7 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 182 i pazienti guariti nella nostra provincia da inizio epidemia e 15 i deceduti (compresi 2 fuori provincia). A Caltanissetta non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile.

Nelle ultime 24 ore due pazienti di Gela positivi al SARS Cov-2. Il primo rientrato da Malta il 10 agosto, il secondo diagnosticato a Catania, dove è domiciliato per lavoro, rientrato a Gela per l’isolamento a domicilio. E' quanto emerge dal consueto bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Sono in tutto 9 i pazienti positivi in provincia Caltanissetta. Di questi, 2 sono ricoverati in Malattie Infettive e 7 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 182 i pazienti guariti nella nostra provincia da inizio epidemia e 15 i deceduti (compresi 2 fuori provincia). A Caltanissetta non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile.

News Successiva Caso Viviana Parisi, spunta telefonata a numero di emergenza: "Donna e bimbo a bordo di un'auto"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare