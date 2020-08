Cronaca 2408

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta altri 2 positivi: sono rientrati da Malta

Nelle ultime 24 ore è stato dimesso un paziente proveniente dalla provincia di Agrigento

Rita Cinardi

13 Agosto 2020 00:26

Dimesso dal reparto di Malattie Infettive un paziente proveniente dalla provincia di Agrigento guarito da Covid-19; trasferito a Palermo il migrante positivo proveniente dalla provincia di Enna, che pertanto è stato cancellato dal report. Due pazienti di Gela, provenienti da Malta, sono risultati positivi al SARS Cov-2. E' quanto emerge dal consueto bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Sono in tutto 7 i pazienti positivi in provincia Caltanissetta. Di questi, 2 sono ricoverati in Malattie Infettive e 5 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 182 i pazienti guariti nella nostra provincia da inizio epidemia e 15 i deceduti (compresi 2 fuori provincia). A Caltanissetta non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile.

