Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 87 positivi in più. I ricoverati raggiungono quota 100, di questi 10 sono in Terapia Intensiva

Aumentano i contagi a Gela dove gli attuali positivi sono 465, seguita dal capoluogo con 213 contagiati

Rita Cinardi

15 Novembre 2020 23:00

Nelle ultime 24 ore riscontro di 87 pazienti positivi al SARS CoV-2 in isolamento domiciliare: 36 di Gela, 19 di Niscemi, 10 di Caltanissetta, 9 di Mazzarino, 4 di San Cataldo, 3 di Acquaviva Platani, 2 di Milena, 1 di Serradifalco, 1 di Mussomeli, 1 di Sommatino, 1 di Montedoro. Presidio Ospedaliero Sant'Elia: ricoverati presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive 1 paziente proveniente da fuori provincia e 1 paziente di Montedoro; dimessi dallo stesso reparto un paziente di Caltanissetta, un paziente di Mazzarino ed uno proveniente da fuori provincia tutti guariti clinicamente; trasferito presso altro reparto un paziente di Sommatino guarito virologicamente; trasferito altresì 1 paziente di Niscemi dalla Terapia Intensiva alla Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive. Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele: ricoverati presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive 3 pazienti di Gela ed 1 paziente di Mazzarino già in isolamento domiciliare; trasferito presso la Terapia Intensiva 1 paziente di Gela. Guarita virologicamente 1 paziente di Sommatino ricoverata presso altro Presidio. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi in provincia di Caltanissetta sono stati eseguiti 33.497 tamponi.



E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.339 (+88 rispetto a ieri). Di questi, 90 sono ricoverati in Malattie Infettive, 10 in terapia intensiva e 1.239 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 522, e 38 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 1.907 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 213 di Caltanissetta (di questi 197 sono in isolamento domiciliare, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 465 di Gela (di cui 428 in isolamento domiciliare, 33 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva), 31 di Mussomeli, 201 di Niscemi (di cui 195 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 91 di Mazzarino (di cui 85 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 3 di Acquaviva Platani, 7 di Milena, 20 di Sommatino (di cui 17 in isolamento domiciliare, 1 ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 21 di Butera (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 10 di Campofranco, 5 di Montedoro (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 29 di Resuttano, 39 di Serradifalco (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 105 di San Cataldo (di cui 100 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 29 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Marianopoli, 2 di Sutera, 9 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 22 di Villalba (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 15 di Vallelunga, e 21 provenienti da fuori provincia.



