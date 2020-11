Cronaca 761

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 45 positivi in più, 8 nuovi ricoveri e 1 decesso

Crescono i contagi, soprattutto nel capoluogo, a Gela, San Cataldo e Mazzarino. Ecco i dati comune per comune

Rita Cinardi

04 Novembre 2020 23:20

Nelle ultime 24 ore riscontro di 45 pazienti positivi al SARS CoV-2 : 9 di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 9 di Gela, 5 Mazzarino, 5 di Niscemi, 4 di Mussomeli, 2 di Milena, 1 di Resuttano e 1 di Villalba. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant' Elia 1 paziente di Caltanissetta già in isolamento domiciliare, 1 paziente di Sommatino ed 1 di San Cataldo; ricoverati presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele 5 pazienti: 3 di Gela, 1 di Butera ed 1 proveniente da fuori provincia. Deceduto un paziente proveniente da fuori provincia ricoverato in Malattie Infettive a Caltanissetta. Comunicato nella giornata di ieri per errore un paziente positivo al SARS CoV-2 in isolamento domiciliare a Campofranco, dato oggi rettificato.



E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 843. Di questi, 67 sono ricoverati in Malattie Infettive, 7 in terapia intensiva e 773 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 362, e 28 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 1.243 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 127 di Caltanissetta (di questi 117 sono in isolamento domiciliare, 9 sono ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 280 di Gela (di cui 258 in isolamento domiciliare, 19 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 21 di Mussomeli, 132 di Niscemi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 40 di Mazzarino (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), 3 di Milena, 9 di Sommatino (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 22 di Butera (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 5 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 5 di Montedoro (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 33 di Resuttano, 27 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive) 59 di San Cataldo (di cui 4 ricoverati in Malattie Infettive), 22 di Riesi (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 2 di Sutera, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 18 di Villalba, 7 di Vallelunga, e 26 provenienti da fuori provincia.



