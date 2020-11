Cronaca 4266

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 33 positivi in più: ma a Gela 45 tamponi sono in attesa di conferma

Al reparto di Rianimazione del Sant'Elia una paziente è deceduta ed un altro è stato ricoverato. A Gela sei nuovi ricoverati e 4 dimessi

Rita Cinardi

31 Ottobre 2020 22:51

Nelle ultime 24 ore riscontro di 33 pazienti positivi al SARS CoV-2: 6 di San Cataldo, 7 di Gela, 4 di Serradifalco, 1 di Villalba, 6 di Caltanissetta, 7 di Niscemi, 1 di Mussomeli e di 1 Santa Caterina. Deceduto un paziente di Gela presso la UOC Anestesia e Rianimazione (si tratta dell'anziana di 72 anni di cui oggi il nostro giornale ha dato notizia). Nello stesso reparto è stato ricoverato 1 paziente proveniente da fuori provincia. Dimessi 4 pazienti di Gela dalla UOC Malattie Infettive del P.O. Vittorio Emanuele; ricoverati presso la stessa UOC 6 pazienti ( 4 di Gela e 2 di Niscemi ), già in isolamento domiciliare. Ricoverata presso la UOC Malattie Infettive una paziente proveniente da fuori provincia. Riscontrate altresì 45 positività al tampone antigenico a Gela in data odierna, non inserite nel presente report in quanto in attesa di conferma con tampone molecolare.

E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 624. Di questi, 37 sono ricoverati in Malattie Infettive, 6 in terapia intensiva e 581 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 336, e 24 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 991 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 97 di Caltanissetta (di questi 92 sono in isolamento domiciliare, 4 sono ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 195 di Gela (di cui 181 in isolamento domiciliare, 12 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 12 di Mussomeli, 130 di Niscemi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 17 di Mazzarino (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 5 di Sommatino (di cui 1 ricoverato in Terapia Intensiva), 14 di Butera, 3 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 4 di Montedoro, 28 di Resuttano, 17 di Serradifalco, 39 di San Cataldo (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), 15 di Riesi, 7 di Santa Caterina Villarmosa, 16 di Villalba, 7 di Vallelunga, e 17 provenienti da fuori provincia.



