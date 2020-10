Cronaca 1238

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 3 nuovi positivi: un nisseno ricoverato

Si tratta del primo nisseno ricoverato dopo settimane. E' un uomo di 60 anni che si trovava già in isolamento domiciliare

Rita Cinardi

03 Ottobre 2020 20:18

Nelle ultime 24 ore 3 pazienti positivi al SARS Con-2 in isolamento domiciliare: 2 di Niscemi ed 1 di Gela. Ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero Sant'Elia 1 paziente di Caltanissetta di 60 anni, già in isolamento domiciliare. Trasferito presso la UOC Anestesia e rianimazione 1 paziente di Niscemi di 79 anni dalla UOC Malattie Infettive di Caltanissetta. Guariti virologicamente 2 pazienti di Gela in isolamento domiciliare.E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 127. Di questi, 16 sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 in terapia intensiva e 109 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 231, e 16 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 377 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 23 di Caltanissetta (di questi uno solo è ricoverato), 48 di Gela (di cui 43 in isolamento domiciliare, 3 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 1 di Delia, 1 di Mussomeli, 40 di Niscemi (di questi uno solo è ricoverato), 1 di Riesi, 1 di Villalba e 12 provenienti da fuori provincia.



