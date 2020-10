Cronaca 2681

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 26 casi in più. Un deceduto e una nissena ricoverata

Un altro paziente di Montedoro è stato trasferito in altro ospedale poiché i 27 posti letto sono pieni. Una bimba è stata trasportata a Palermo dal 118

Rita Cinardi

18 Ottobre 2020 21:31

Nelle ultime 24 ore riscontro di 26 pazienti positivi al SARS CoV-2, 23 dei quali in isolamento domiciliare e specificatamente: 13 di Gela, 1 di Niscemi, 2 di Caltanissetta, 2 di Resuttano, 2 di San Cataldo, 1 di Sommatino, 1 di Riesi ed 1 proveniente da fuori provincia domiciliato a Caltanissetta. Deceduto 1 paziente proveniente da fuori provincia presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive. Si tratta di un anziano di 85 anni di Agira che aveva altre comorbilità (diabete e malattia cerebrovascolare, oltre che uno stato settico). Nello stesso reparto è stata ricoverata 1 paziente di Caltanissetta. Trasferiti presso altra provincia 1 paziente di Riesi (la bimba di 18 mesi di cui Seguo News ha dato notizia nel pomeriggio) ed 1 paziente di Montedoro.

E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 314. Di questi, 27 sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 in terapia intensiva e 284 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 260, e 20 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 599 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 41 di Caltanissetta (di questi, 5 sono ricoverati), 116 di Gela (di cui 111 in isolamento domiciliare, 4 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 7 di Mussomeli, 106 di Niscemi (di questi uno solo è ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Sommatino, 1 di Butera, 3 di Resuttano, 1 di Milena, 12 di San Cataldo, 2 di Riesi, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 4 di Villalba e 19 provenienti da fuori provincia.



Nelle ultime 24 ore riscontro di 26 pazienti positivi al SARS CoV-2, 23 dei quali in isolamento domiciliare e specificatamente: 13 di Gela, 1 di Niscemi, 2 di Caltanissetta, 2 di Resuttano, 2 di San Cataldo, 1 di Sommatino, 1 di Riesi ed 1 proveniente da fuori provincia domiciliato a Caltanissetta. Deceduto 1 paziente proveniente da fuori provincia presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive. Si tratta di un anziano di 85 anni di Agira che aveva altre comorbilità (diabete e malattia cerebrovascolare, oltre che uno stato settico). Nello stesso reparto è stata ricoverata 1 paziente di Caltanissetta. Trasferiti presso altra provincia 1 paziente di Riesi (la bimba di 18 mesi di cui Seguo News ha dato notizia nel pomeriggio) ed 1 paziente di Montedoro.

E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 314. Di questi, 27 sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 in terapia intensiva e 284 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 260, e 20 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 599 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 41 di Caltanissetta (di questi, 5 sono ricoverati), 116 di Gela (di cui 111 in isolamento domiciliare, 4 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 7 di Mussomeli, 106 di Niscemi (di questi uno solo è ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Sommatino, 1 di Butera, 3 di Resuttano, 1 di Milena, 12 di San Cataldo, 2 di Riesi, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 4 di Villalba e 19 provenienti da fuori provincia.



News Successiva Caltanissetta, fuga di gas in uno stabile di via degli Orti: intervento dei vigili del fuoco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare