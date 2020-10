Cronaca 699

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 18 positivi in più. Crescono i contagi anche nel capoluogo

Nelle ultime 24 ore si è registrato anche un decesso, si tratta di un paziente di Canicattì di 67 anni. Il Comune più colpito resta Gela (102), seguito da Niscemi (93)

Rita Cinardi

15 Ottobre 2020 21:46

Nelle ultime 24 ore riscontro di 18 pazienti positivi al SARS Cov-2 tutti in isolamento domiciliare: 8 di Gela, 6 di Caltanissetta, 2 di San Cataldo e 2 di Niscemi. Trasferito un paziente di Gela di 62 anni dalla Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive alla Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione, nella quale è deceduto un paziente di 67 anni di Canicattì (decesso di cui già Seguo News aveva dato notizia nel pomeriggio). Ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive un paziente proveniente da fuori provincia.

E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 268. Di questi, 27 sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 in terapia intensiva e 238 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 244, e 19 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 535 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 33 di Caltanissetta (di questi, 3 sono ricoverati), 102 di Gela (di cui 96 in isolamento domiciliare, 5 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 7 di Mussomeli, 93 di Niscemi (di questi uno solo è ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Milena, 9 di San Cataldo, 1 di Riesi, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Villalba e 19 provenienti da fuori provincia.



