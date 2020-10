Cronaca 1347

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 14 positivi in più: due nuovi ricoveri al Sant'Elia

Il numero più alto di positivi si registra a Niscemi (105), seguito da Gela (103) e da Caltanissetta (38)

Rita Cinardi

17 Ottobre 2020 21:54

Nelle ultime 24 ore riscontro di 14 pazienti positivi al SARS CoV-2: 13 in isolamento domiciliare, di cui 9 di Niscemi, 2 di Gela, 1 di Butera ed 1 di Resuttano; 1 paziente di Gela ricoverato presso la UOC Malattie Infettive del P.O. Sant'Elia. Ricoverato presso la stessa UOC 1 paziente proveniente da fuori provincia.

E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 291. Di questi, 27 sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 in terapia intensiva e 261 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 260, e 20 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 573 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 38 di Caltanissetta (di questi, 4 sono ricoverati), 103 di Gela (di cui 98 in isolamento domiciliare, 4 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 7 di Mussomeli, 105 di Niscemi (di questi uno solo è ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Butera, 1 di Resuttano, 1 di Milena, 10 di San Cataldo, 1 di Riesi, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 4 di Villalba e 19 provenienti da fuori provincia.



