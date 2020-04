Cronaca 453

Coronavirus, in Italia doppio record in un giorno: il calo dei malati (-3.106) e l'aumento dei guariti (+4.693)

Oggi in Italia è record di guariti. Mai un numero così alto. Si registrano invece altre 285 vittime nelle ultime 24 ore

Redazione

30 Aprile 2020 18:26

Casi coronavirus aggiornati ore 18 dalla protezione civile. In Italia:-Attualmente positivi 101.551 (-3.106)

-Morti 27.967 (+285)

-Dimessi/guariti 75.945 (+4.693)

-Casi totali da inizio epidemia 205.463 (+1.872)

Oggi in Italia è record di guariti. Mai un numero così alto. Torna ad abbassarsi il numero dei deceduti. Calano notevolmente anche i malati (-3.106). Si registra un calo nelle terapie intensive (-101) e dei ricoverati in altri reparti (-1.061). "Ci avviamo verso una nuova fase dell'emergenza - ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli - e quindi interrompiamo qui le nostre conferenze stampa. Ovviamente non mancheremo di fornire gli aggiornamenti quotidiani".

"I dati di oggi in Italia sono confortanti nel senso che gli indici vanno ancora una volta nella direzione giusta. Sei regioni non riportano decessi e in molte regioni i decessi sono meno di 10. Il rapporto tra tamponi eseguiti e tamponi positivi è sceso al 3%. La diffusione del virus è rallentata e la pressione sulle strutture sanitarie si è allentata". Lo ha detto Luca Richeldi, primario del Policlinico Gemelli di Roma, e membro del comitato tecnico-scientifico nel corso della conferenza stampa della protezione civile.

Dei 1.872 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 598 nuovi positivi (il 31,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 428 casi in Piemonte, 259 in Emilia Romagna, di 135 in Veneto, di 60 in Toscana, di 104 in Liguria e di 71 nel Lazio. (Foto dal sito Repubblica.it)



