Attualita 203

Coronavirus, in Francia chiuse 22 scuole e 100 classi per alcuni casi di positività: avevano riaperto martedì

Su un totale di 60.000, sono 10 le scuole chiuse sul territorio francese in Europa, mentre 22 sono state chiuse a La Reunion

Redazione

04 Settembre 2020 15:58

Il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, ha annunciato oggi - parlando alla radio Europe 1 - che dalla riapertura delle scuole martedì scorso sono state chiuse fino ad oggi 22 istituti e un centinaio di classi a causa di casi di positività al Covid-19.Su un totale di 60.000, sono 10 le scuole chiuse sul territorio francese in Europa, mentre 22 sono state chiuse a La Reunion. Inoltre, «un centinaio di classi» sono chiuse ma questo "cambia tutti i giorni», ha aggiunto Blanquer, precisando che circa 250 protocolli per sospetta positività vengono attivati quotidianamente. Per la maggior parte, si tratta di sospetti "legati a fattori esterni alla scuola, con persone che spesso hanno potuto essere contaminate prima del rientro in classe».



