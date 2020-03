Attualita 870

Coronavirus, in circolazione una mail truffaldina con allegato un file intitolato "list.xlsx"

L'allarme arriva dalle autorità svizzere: cyber criminali stanno sfruttano l'attualità per infettare i computer con malware

Redazione

14 Marzo 2020 15:49

Le autorità svizzere mettono in guardia da cyber attacchi che sfruttano l'epidemia di coronavirus. I criminali informatici promettono tramite e-mail informazioni sulla situazione, ma tentano in realtà di infettare i computer delle loro vittime. La Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI) ha comunicato ieri sera tramite Twitter che cyber criminali sfruttano l'attualità legata al coronavirus per infettare i computer con il malware chiamato "AgentTelsa". Giovanni D'Agata presidente dello Sportello dei diritti raccomanda di non aprire il messaggio che promette di rendere noti dati degli Uffici della sanità pubblica.

