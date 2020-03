Salute 237

Coronavirus, in arrivo in Italia tre milioni di mascherine e cento ventilatori polmonari

Le mascherine arriveranno dall'India, Egitto, Cina e Russia. Lo ha reso noto nel pomeriggio il ministro Di Maio

21 Marzo 2020 20:13

Sono in arrivo per oggi, in Italia, circa tre milioni di mascherine per affrontare l'emergenza coronavirus. È quanto si apprende da fonti della Farnesina che precisano: 1.2 milioni di mascherine arriveranno nel pomeriggio dall'Egitto, 40mila dall'India, dalla Cina in arrivo 1.5 milioni di mascherine e 100 ventilatori polmonari, mentre dalla Russia partiranno verso l'Italia circa 1 milione di mascherine.

