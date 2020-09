Attualita 1122

Coronavirus, impennata di contagi in Sicilia: 90 casi e tre morti. La curva sale anche in Italia con 1452 positivi

Complessivamente nell'isola sono 1.988 i positivi: 155 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 1.817 in isolamento domiciliare

16 Settembre 2020 17:59

Impennata di casi di coronavirus in Sicilia e purtroppo salgono anche le vittime, ben 3 segnalate nel giro di 24 ore. Record di tamponi: quasi 6000, mai così tanti. I nuovi contagi sono 90. Complessivamente sono 1.988 positivi attuali: 155 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 1.817 in isolamento domiciliare.Sono 5.473 i casi totali, 3.190 i dimessi guariti; 295 i deceduti, tre in più rispetto a ieri. Significativo l’incremento dei tamponi effettuati, pari a 5.809. Le vittime si registrano a Palermo (si tratta della donna di Villa Sofia deceduta qualche giorno fa in Neurochirurgia), a Catania e a Siracusa.

Sul fronte della distribuzione territoriale Catania 35 nuovi positivi, Palermo 33, 7 i positivi nell’Ennese, 5 nell’Agrigentino, 4 a Trapani e 4 a Messina e uno ciascuno nelle province di Ragusa e Caltanissetta

Sono 1.452 i contagiati dal Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale dunque a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265, 620 più di ieri. In aumento anche l’incremento dei morti: 12 in un giorno mentre ieri erano stati 9. Nessuna regione fa registrare zero casi.

I guariti sono 620 (ieri 695), per un totale di 215.265. Sale di altre 820 unità il numero degli attualmente positivi (ieri l’aumento era stato di 525), e sono in tutto 40.532.

E salgono anche i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 63 in più (2.285 in tutto), mentre le terapie intensive crescono di 6 unità, 207 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 38.040, 751 più di ieri.



