Coronavirus, impennata di contagi in Sicilia: 84 nuovi casi. Curva in rialzo anche in Italia con altri 1.370 positivi

Attualmente in Sicilia ci sono 04 persone ricoverate in ospedale (+4), 13 in terapia intensiva (per un totale di 117), 1.337 in isolamento domiciliare

Redazione

08 Settembre 2020 17:18

Sono 84 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 35 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 4849.Attualmente ci sono 104 persone ricoverate in ospedale (+4), 13 in terapia intensiva (per un totale di 117), 1.337 in isolamento domiciliare per un totale di 1454 positivi. I guariti sono 3106, 9 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289.

In rialzo intanto la curva epidemica in Italia: 1.370 casi oggi, contro i 1.108 di ieri. Ma a fronte di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa 40mila più di ieri. Il totale sale così a 280.153 casi dall’inizio dell’epidemia. In lieve calo invece il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri, 35.563 in tutto. I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801.(Luigi Ansaloni, Gds.it)



