Coronavirus, impennata di contagi in Sicilia: 334 nuovi casi. Curva in rialzo anche in Italia con 5901 positivi in più

In Sicilia ci sono anche 22 ricoveri in più rispetto a ieri. In Italia si registrano 41 vittime e il numero dei pazienti in terapia intensiva

Redazione

13 Ottobre 2020 17:21

In Sicilia si supera, per la prima volta, quota 300 contagi di coronavirus in 24 ore: 334, per la precisione, mai così tanti. Ci sono anche 22 ricoveri in più rispetto a ieri in regime ordinario, mentre in terapia intensive ci sono due pazienti in più. Due le vittime.In crescita la curva epidemica anche nel resto d'Italia: 5.901 casi oggi (ieri 4.619), con 112.544 tamponi, quasi 30mila più di ieri ma meno del record di 130mila raggiunto la scorsa settimana. Rimane in crescita anche il trend dei decessi, oggi 41 (ieri 39, domenica 26), cui si affianca un aumento sempre più sostenuto delle terapie intensive, +62 oggi (ieri +32). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds)



