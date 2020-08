Cronaca 1069

Coronavirus, impennata di contagi a Gela: convocato un incontro con l'Asp di Caltanissetta

Nel corso dell'incontro verrà fatto il punto della situazione, verranno aggiornati i dati e stabilite le modalità per fronteggiare l'avanzata del virus

Redazione

25 Agosto 2020 17:17

"Emergenza Covid 19: oggi pomeriggio al Comune di Gela si terrà un incontro alla presenza dell'Asp, degli assessori e di tutti i dirigenti comunali per fare il punto della situazione, aggiornare i dati e stabilire le nuove modalità per fronteggiare l'avanzata del virus". Ad annunciarlo è satto il sindaco di gela, Lucio Greco. A Gela vi sono attualmente 22 positivi mentre altre 116 persone sono in quarantena.

