Cronaca 1088

Coronavirus, impennata di casi in Sicilia: 45 nuovi positivi. Brusco aumento anche in Italia

Gli attuali positivi nell'Isola salgono a 766. Aumentano anche i ricoveri, 61, ma con due in più in terapia intensiva, in tutto 8

Redazione

19 Agosto 2020 17:12

Sono 45 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta risalito rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri, 61, ma con due in più in terapia intensiva, in tutto 8. Come scrive Luigi Ansaloni, su Gds.it, li attuali positivi così salgono a 766, in virtù di un guarito.Sono 705 in isolamento domiciliare. Sono 2406 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3838 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.796 i guariti.

Brusco aumento dei nuovi casi di Covid in Italia: sono 642 le nuove positività registrate, contro le 403 di ieri, a fronte di un incremento consistente dei tamponi, 71.095 oggi (ieri 53.976). Era dal 23 maggio che non si registravano tanti casi in 24 ore. Il totale sale così a 255.278. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le Regioni con più contagi sono la Lombardia (91), l’Emilia Romagna (76), il Lazio (75) e il Veneto (59). Per la prima volta dopo settimane, nessuna Regione fa segnare zero. I decessi, in lieve aumento, sono 7 (contro i 5 di ieri), per un totale di 35.412. Segnalano vittime Lombardia (4), Piemonte (1), Emilia Romagna (1) e Veneto (1).

Aumentano i guariti, 364 nelle 24 ore (ieri 174), e sono 204.506 in tutto. E continua a crescere il numero delle persone attualmente malate, 271 in più, per un totale di 15.360. In aumento anche i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 23 in più, 866 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 8 unità, 66 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.428. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



Sono 45 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque in netta risalito rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri, 61, ma con due in più in terapia intensiva, in tutto 8. Come scrive Luigi Ansaloni, su Gds.it, li attuali positivi così salgono a 766, in virtù di un guarito.Sono 705 in isolamento domiciliare. Sono 2406 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3838 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.796 i guariti.

Brusco aumento dei nuovi casi di Covid in Italia: sono 642 le nuove positività registrate, contro le 403 di ieri, a fronte di un incremento consistente dei tamponi, 71.095 oggi (ieri 53.976). Era dal 23 maggio che non si registravano tanti casi in 24 ore. Il totale sale così a 255.278. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le Regioni con più contagi sono la Lombardia (91), l’Emilia Romagna (76), il Lazio (75) e il Veneto (59). Per la prima volta dopo settimane, nessuna Regione fa segnare zero. I decessi, in lieve aumento, sono 7 (contro i 5 di ieri), per un totale di 35.412. Segnalano vittime Lombardia (4), Piemonte (1), Emilia Romagna (1) e Veneto (1).

Aumentano i guariti, 364 nelle 24 ore (ieri 174), e sono 204.506 in tutto. E continua a crescere il numero delle persone attualmente malate, 271 in più, per un totale di 15.360. In aumento anche i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 23 in più, 866 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 8 unità, 66 in totale. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.428. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



News Successiva Gioele, i soccorritori raccontano l'orrore: "Corpo dilaniato, resti in più punti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare