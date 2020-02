Salute 1478

Coronavirus. Il sindaco Gambino emana avviso per coloro che provengono dai Comuni interessati dal contagio

Intanto lo stesso primo cittadino e i vertici dell'Asp hanno rassicurato la popolazione nel corso di una conferenza stampa: "Non è una patologia così terribile come pensiamo"

Redazione

25 Febbraio 2020 16:31

Emanato dal sindaco Roberto Gambino un avviso pubbico alla popolazione. Tutti coloro che provengono dagli 11 Comuni del nord Italia sottoposti a isolamento (nello specifico i comuni lombardi Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il comune veneto Vò Euganeo) dovranno comunicare immediatamente ed urgentemente al loro medico di base e solo successivamente agli organi competenti i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate o la data di arrivo in città. Nel sottolineare che a Caltanissetta non si registrano casi sospetti il sindaco ha anche aggiunto che non ci sarà chiusura delle scuole. "Mi arrivano sollecitazioni sulla chiusura delle scuole. Nessuno può chiuderle - ha detto il primo cittadino - meglio mettersi l’anima in pace: a scuola si va regolarmente”. Nessuno dei dieci pazienti della provincia di Caltanissetta in quarantena volontaria presso le proprie abitazioni al momento manifesta sintomi. Si tratta di cinque operai rientrati martedì scorso (quindi prima che in Italia fosse noto il primo contagio) da Vo’ Euganeo, paese di tremila abitanti in provincia di Padova, quattro dei quali a Mussomeli e uno a Campofranco e di cinque operai rientrati a Niscemi. “Si definisce sospetto il caso che ha una sintomatologia per cui non c’è nessun caso nella nostra provincia, neanche sospetto perchè queste dieci persone stanno tutte bene”, spiega Marcella Santino, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. “Stiamo parlando di una malattia fortemente diffusiva con elevato contagio ma la cui mortalità è limitata e tutti i casi di decesso in Italia riguardano persone che manifestavano altre patologie complesse. Mi sentirei quindi di tranquillizzare la popolazione. Non è una patologia così terribile così come pensiamo”.

I vertici dell’Asp2 di Caltanissetta si accingono intanto a incontrare l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. “Non siamo in emergenza sanitaria - ha detto il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - ma forse in un’emergenza di corretta informazione. Dopo l’incontro in assessorato alla Salute manderemo tutte le comunicazioni ai sindaci, ai medici di medicina generale, ai pediatri e alla cittadinanza allegando un decalogo di comportamenti corretti. Dobbiamo evitare che comportamenti scorretti facciano andare in tilt il sistema che è dimensionato per rispondere alle esigenze sanitarie”. A tal proposito il sindaco Gambino ha invitato i cittadini a non intasare il 118 che potrebbe andare in tilt con conseguenze pesanti per chi ha gravi patologie.

Il reparto di malattie infettive di Caltanissetta a breve potrebb, aggiungersi ai policlinici di Palermo e Catania, ed essere tra quelli abilitati a diagnosticare il virus tramite tampone.



