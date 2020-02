Salute 497

Coronavirus, il sindaco di Gela invita i commercianti a tenere puliti i loro esercizi

Il primo cittadino, Lucio Greco, nel corso di una conferenza stampa ha fornito un altro numero al quale chiamare per avere informazioni

25 Febbraio 2020 20:47

CORONAVIRUS, IL COMUNE DEDICA UN NUMERO PER LE SEGNALAZIONI

Il sindaco ha voluto rassicurare i cittadini che non ci sono casi sospetti né contagi accertati da Coronavirus. “Mi premeva rassicurare la comunità – ha detto il sindaco - Sono dati confermati dalla direzione strategica dell’Asp e dal Prefetto nel corso di un vertice di ieri.I NUMERI PER CHI ARRIVA DALLE ZONE FOCOLAIO

Chi arriva in città dalle zone “rosse” o ha avuto contatti con chi vive nelle Regioni contagiate dal Coronavirus deve dare comunicazione ai numeri 1500, 112 e 118. E’ stata appena firmata un’ordinanza. “Come Comune –ha annunciato il primo cittadino - abbiamo dedicato un numero presso l’Urp, 0933.906306 a disposizione dei cittadini per sapere come regolarsi”.

L’INVITO AI COMMERCIANTI

Per gli esercenti pubblici ho fatto pubblicare un invito a tenere puliti i loro esercizi, soprattutto i servizi igienici con continui interventi di pulizia e utilizzando anche disinfettanti nei bagni pubblici più volte nel corso della giornata. Per gli uffici comunali, ho ordinato alla ditta che si adegui a queste disposizioni, soprattutto dove si svolge il ricevimento al pubblico”.

L’APPELLO AI LAVORATORI

“Questi sono i suggerimenti. Appena riceveremo il protocollo attuativo del Ministero della Salute aggiorneremo i cittadini. Sarà mia cura mantenere la massima attenzione. Solo per eccessivo scrupolo: se persone provenienti dal Nord qualora volessero pratica permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva possono mettersi in contatto con i numeri telefonici evitando di stare a contatto con altre persone”.



